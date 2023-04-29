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НовостиОбщество29 апреля 2023 10:53

В Камышине завершились поиски пропавшей 19-летней девушки

Она вернулась домой
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгоградской области нашли пропавшую без вести девушку

В Волгоградской области нашли пропавшую без вести девушку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спустя трое суток в городе Камышин Волгоградской области завершились поиски 19-летней девушки. Любовь Мрыхина нашлась 29 апреля, рассказали сайту volgograd.kp.ru в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Сообщается, что девушка вернулась домой в добром здравии, с ней все в порядке.

Напомним, жительница Камышина перестала выходить на связь с 26 апреля. Жителей Волгоградской области просили помочь в поисках пропавшей без вести.