В Камышине завершились поиски пропавшей 19-летней девушки

В Волгоградской области нашли пропавшую без вести девушку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спустя трое суток в городе Камышин Волгоградской области завершились поиски 19-летней девушки. Любовь Мрыхина нашлась 29 апреля, рассказали сайту volgograd.kp.ru в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Сообщается, что девушка вернулась домой в добром здравии, с ней все в порядке.

Напомним, жительница Камышина перестала выходить на связь с 26 апреля. Жителей Волгоградской области просили помочь в поисках пропавшей без вести.