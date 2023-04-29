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НовостиНедвижимость29 апреля 2023 10:44

В Волгограде из-за экскаватора несколько домов остались воды и электричества

Рядом с улицей Автомобилистов даже перестали работать светофоры
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В некоторые дома вода идет на низком давлении

В некоторые дома вода идет на низком давлении

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Советского района утром 29 апреля вдруг остались и без электричества, и воды. Коммунальными страдальцами стали горожане, проживающие на нескольких улицах. Очевидцы сообщили в социальных сетях, что коммунальная авария произошла из-за экскаватора.

«В моменте отключили всю воду и свет по улице Автомобилистов в Советском районе», «За домом по улице Автомобилистов 14, работал экскаватор и зацепил кабель», «Светофоры тоже не работают» - написали волгоградцы в пабликах, добавляя, что коммунальные проблемы в домах не только на улице Автомобилистов, но и на Василевского, Богданова, Электролесовской. У кого-то нет только воды, а у кого-то еще и электричества.

Аварию прокомментировали в «Концессии водоснабжения». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ресурсоснабжающей компании, насосное оборудование было остановлено из-за посадки напряжения на сетях энергоснабжающей организации. К некоторым домам в Советском районе вода идет на сниженном давлении.

- Параметры подачи ресурса будут восстановлены после устранения нарушений на сетях электроснабжения, - отметили в «Концессии водоснабжения».