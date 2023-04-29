На «Волгоград Арене» Эдуард Хиль-младший исполнит песню «День Победы»

После ретро-матча прозвучит песня "День Победы" Фото: Эдуард Пальгунов

После ретро-матча на «Волгоград Арене» 1 мая прозвучит песня «День Победы». На стадионе ее исполнит Эдуард Хиль-младший – внук народного артиста РСФСР. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

- Спеть «День Победы» смогут и все болельщики, поддержав своим многоголосием с трибун Эдуарда Хиля-младшего, - отметили в обладмине.

Напомним, ретро-матч «Победа» между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком» состоится на «Волгоград Арене» 1 мая в 20.00. В игре примут участие звезды отечественного футбола 90-00-х годов, выступавшие за волгоградский «Ротор», московские «Динамо» и «Спартак». В день матча запланирована масштабная спортивно-развлекательная программа. В 22.00 в ЦПКиО состоится праздничный фейерверк.