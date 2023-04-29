Массовое ДТП парализовало движение на северных выездах из Волгограда

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

29 апреля в северной части Волгограда буквально встало движение на нескольких магистралях. Огромные пробки из-за массового ДТП образовались в Тракторозаводском районе на выезде из города в Городищенский и Дубовский районы. Заторы на Третьей продольной перед перекрестком с трассой Р-228 и на улице Шурухина.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал «Яндекс.Пробки», на Второй продольной длина затора растянулась на 8,5 километров: движение буквально стоит по улице Шурухина от перекрестка с Третьей продольной до улицы Вильнюсской. На Третьей продольной пробка в 2,5 километра перед выездом на трассу Р-228. «Стоит вся Алюминька и Латошинка. После светофора от трешки на Дубовской трассе ДТП» - пишут волгоградцы в социальных сетях.

Кадр с сайта портала "Яндекс.Пробки"

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области рассказали об одном ДТП, из-за чего многие дачники застряли на дорогах. В 09.15 на 672 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло столкновение Renault Logan, «Лада Ларгус» и Mitsubishi Lancer. В аварии пострадали 5 человек, которые были госпитализированы.

- Предварительная причина ДТП - выезд на полосу встречного движения водителем автомашины Renault Logan, - отметили в региональной полиции.

На месте аварии работают экипажи областной ГИБДД, следственно-оперативного группа для установления всех обстоятельство случившегося.