В Волгоградской области третьи сутки ищут 19-летнюю девушку с серо-голубыми глазами

Фото: "ЛизаАлерт"

В Волгоградской области организовали поиски пропавшей без вести Любови Мрыхиной. 19-летняя девушка из Камышина ушла из дома 26 апреля и до сих пор не вернулась, ее ищут третьи сутки. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Рост Любови 175 сантиметров, у нее худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения она была одета в светло-коричневую болоньевую куртку, коричневые джинсы, коричневые кожаные кроссовки с белой высокой подошвой.

Жителей Волгоградской области, которые могли видеть ее пропавшую девушку, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.