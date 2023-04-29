Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 апреля 2023 7:25

В Волгоградской области третьи сутки ищут 19-летнюю девушку с серо-голубыми глазами

Жительница Камышина ушла из дома 26 апреля и до сих пор не вернулась
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: "ЛизаАлерт"

Фото: "ЛизаАлерт"

В Волгоградской области организовали поиски пропавшей без вести Любови Мрыхиной. 19-летняя девушка из Камышина ушла из дома 26 апреля и до сих пор не вернулась, ее ищут третьи сутки. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Рост Любови 175 сантиметров, у нее худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения она была одета в светло-коричневую болоньевую куртку, коричневые джинсы, коричневые кожаные кроссовки с белой высокой подошвой.

Жителей Волгоградской области, которые могли видеть ее пропавшую девушку, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.