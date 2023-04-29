В Волгограде в пятницу произошло 3 ДТП с самокатами

За один вечер в Волгограде пострадали 4 человека в ДТП с самокатами Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде вечером в пятницу, 28 апреля, случилась целая серия дорожно-транспортных происшествий с участием самокатчиков. Ребенок и девушка пострадали от автомобилистов, управляя самокатами. А из-за одного студента на электросамокате в больницу попали сразу две волгоградки. О ДТП сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В 19.00 в Дзержинском районе 20-летний парень за рулем «ВАЗ-2115» наехал на 11-летнего школьника. Ребенок ехал на самокате через проезжую часть в неположенном для этого месте. Происшествие произошло напротив дома №7 на улице Хорошева. Мальчика госпитализировали.

В Центральном районе в пятницу случилось сразу 2 ДТП с электросамокатчиками. В 20.10 на Набережной 62-й Армии 20-летний водитель на Mitsubishi Lancer сбил 19-летнюю девушку на электросамокате, которая в неположенном месте переезжала дорогу. Ее увезли в больницу. А в 21.50 напротив дома №8 на улице Краснознаменской 17-летнйи студент на элестросамокате наехал на 19-летнюю девушку, которая шла впереди по тротуару. Пострадали пешеход и 17-летняя пассажирка электросамоката, на скорой помощи их доставили в больницу.