29 и 30 апреля на Нулевой продольной ограничат движение из-за «Волгоградского Марафона»

Фото: Евгений Александров

В Волгограде в 37-й раз пройдет ставший традиционным «Волгоградский Марафон». В связи с этим, на время его проведения, - 29 и 30 апреля, - автомобильное движение по Нулевой продольной перекроют на некоторое время. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на организаторов «Марафона».

Так, 29 апреля проезд будет ограничен с 10.00 до 20.00 на отрезке от улицы Комсомольской до стадиона «Волгоград Арена». В воскресенье, 30 апреля, забег продлится с 07.00 до 20.00 в границах всей рокадной дороги до «Волжских парусов».

На протяжении двух дней по Нулевой продольной расстояния в 5, 10, 21 и 42 километра пробегут спортсмены и бегуны любители, при чем как взрослые, так и дети.