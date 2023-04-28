В Волгограде откроется 20 магазинов торговой сети «Чижик»

В новом магазине обещают низкие цены Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде готовится к открытию новая федеральная торговая сеть «Чижик». На территории региона откроют 20 магазинов. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ряд объявлений на сайте Авито.

Ритейлер разыскивает водителей с правами категории С для работы в магазинах и распределительном центре. Обещанная зарплата от 70-90 тысяч рублей в месяц. График работ посменный, предоставляется рабочий транспорт.

Стоит отметить, что сеть магазинов низких цен «Чижик» относится к компании X5 Group, которая ранее выкупила сеть магазинов «Тамерлан». В них входят «Покупочка», «ПокупАлко» и «Га-га».