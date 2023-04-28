Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 апреля 2023 13:55

Под Волгоградом похоронили погибшего в СВО бойца Фарруха Асадова

С военным простились в хуторе Грачи Городищенского района
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
С военным простились в хуторе Грачи Городищенского района

С военным простились в хуторе Грачи Городищенского района

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгоградской области простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине военнослужащим Фаррухом Асадовым. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе МКУ Грачевский ЦКБ, боец с раннего детства проживал в хуторе Грачи, там же окончил школу. Отслужил срочную службу. Фарруха призвали в рамках частичной мобилизации.

- Он навсегда останется в нашей памяти добрым, отзывчивым человеком, отличным другом, всегда готовым прийти на помощь и оказать поддержку. За годы учебы Фаррух стал для учителей надеждой, опорой и защитой, как родной сын, - написали жители хутора.

Фаррух Асадов мужественно выполнял поставленные задачи и пал в бою, спасая раненных товарищей. Наша редакция приносит искренние соболезнования семье погибшего военнослужащего.