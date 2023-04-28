В Волгограде с 1 мая горожан приглашают прокатиться на детской железной дороге

Фото: ПривЖД.

С 1 мая жителей Волгограда и области приглашают прокатиться на поезде на Приволжской детской железной дороге, которая открывает 75-й сезон. Управлять транспортом будут юные волгоградцы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ПривЖД, общая протяженность маршрута около 1,2 километров. Есть три остановки - Станция Пионерская», «Станция «Гаситель» и «Площадь Чекистов».

Детская железная дорога будет работать каждый день от станции «Площадь Чекистов» (в будние дни – в 10.00. 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00, в выходные – каждые полчаса с 10.00 до 17.30).

800 юных железнодорожников будут управлять движением, обслуживать пассажира, а также весь подвижной состав. Все они прошли подготовку.