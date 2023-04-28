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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 12:00

Под Волгоградом на видео попала горящая фура с капустой

Сотрудники МЧС затушили огонь
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Спасатели затушили огонь.

Спасатели затушили огонь.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 28 апреля, на трассе Волгоградской области загорелась фура с капустой. Очевидцы запечатлели ЧП на видео, которое опубликовали в соцсетях. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в 12.02 часов. На 710 километре автодороги пылал «Вольво» 2005 года выпуска.

- Горел прицеп по всей площади – 28 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали в 12.31 час. Причина - неисправность узлов и механизмов, - уточнили в областного МЧС.

Добавим, что ничто не пострадал. Но ущерб был нанесен – огромная партия капусты, которую транспортировал водитель грузовика, вывалилась наружу и частично сгорела.