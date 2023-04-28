Губернатор вручил жителям Волгоградской области госнаграды в преддверии праздника Труда

Фото: пресс-служба АВО.

28 апреля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил госнаграды жителям за вклад в развитие региона. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, среди тех, кто удостоился медалей и орденов работники предприятий и организаций АПК, СМИ, транспорта, здравоохранения и других важнейших сфер. Отдельно губернатор поблагодарил матушку Георгию, возродившей серафимовичский женский монастырь.

- Сделала его центром притяжения для православных людей, для всех жителей и гостей Волгоградской области, паломническим центром, известным в нашей стране и далеко за её пределами. Это действительно история про то, как Человек силой своей души и чистотой помыслов может сотворить настоящее чудо, - губернатор вручил матушке медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Глава региона наградил журналистов, артистов, политиков, работников сельского хозяйства, медиков и других.