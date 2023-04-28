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НовостиОбщество28 апреля 2023 11:24

В Волгограде на компании переработки мусора зафиксированы грубые нарушения

У крупной компании не оказалось необходимых документов
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Помимо отсутствия нормативов и документов, отходы компании загрязняли почву

Помимо отсутствия нормативов и документов, отходы компании загрязняли почву

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росприроднадзор обнаружил крупные нарушения в работе компании «Сингам». Фирмы, которая занимается эксплуатацией полигона твердых отходов в Советском районе Волгоградской области, не оказалось в списке государственных реестров объектов размещения отходов. Об этом сайту volgograd.kp.ru в надзорном органе.

Помимо этого, у компании не оказалось разрешения на ввод в эксплуатацию полигона, проектных документов и положительного заключение государственной экологической экспертизы. Им неоднократно выносили предписания о прекращении размещения отходов на объекте, но не компания игнорировала это.

Также установлено, что «Сингам» продолжает осуществлять деятельность по размещению отходов на территории бывшего карьера для добычи песка, что привело к возникновению несанкционированной свалки, а в земле были обнаружено критическое количество загрязняющих средств.

Росприроднадзор обратился в суд, чтобы компания устранила выявленные нарушения.