В Волгограде на компании переработки мусора зафиксированы грубые нарушения

Помимо отсутствия нормативов и документов, отходы компании загрязняли почву Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росприроднадзор обнаружил крупные нарушения в работе компании «Сингам». Фирмы, которая занимается эксплуатацией полигона твердых отходов в Советском районе Волгоградской области, не оказалось в списке государственных реестров объектов размещения отходов. Об этом сайту volgograd.kp.ru в надзорном органе.

Помимо этого, у компании не оказалось разрешения на ввод в эксплуатацию полигона, проектных документов и положительного заключение государственной экологической экспертизы. Им неоднократно выносили предписания о прекращении размещения отходов на объекте, но не компания игнорировала это.

Также установлено, что «Сингам» продолжает осуществлять деятельность по размещению отходов на территории бывшего карьера для добычи песка, что привело к возникновению несанкционированной свалки, а в земле были обнаружено критическое количество загрязняющих средств.

Росприроднадзор обратился в суд, чтобы компания устранила выявленные нарушения.