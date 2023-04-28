«Вторматик» на стартап-аллее «Волонтерство – стиль моей жизни»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Компания «Ситиматик-Волгоград» рассказала о деятельности экопункта «Вторматик» на площадке стартап-аллеи «Волонтерство – стиль моей жизни», организованной педагогами гимназии №4 им. Ф.М. Достоевского.

Экологический стартап регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)под названием «Переулок «Вторматик»» принял на своей территории 4 группы педагогов. Представитель компании рассказала о вторичных материальных ресурсах, принимаемых в экопункте за денежное вознаграждение, о правилах подготовки вторсырья к сдаче, о проведении серии экологических мероприятий в рамках районной акции по раздельному сбору мусора, организованной совместно с комитетом по образованию администрации Среднеахтубинского муниципального района и проведении комплекса различных экологических мероприятий в корпоративном Центре экологического образования и просвещения в сфере обращения с ТКО.

Для педагогов, развивающих (или планирующих развивать в дальнейшем) различные волонтерские направления деятельности, работали обучающие тематические площадки:

- Улица «Друзей», волонтёрский экологический стартап в русских традициях «Росток» муниципального учреждения «Молодежный центр «Друзья» Волгограда»;

- «Тёплый дом», волонтёрский стартап «В традициях декаративно-прикладного искусства» (гончарное ремесло и работа по дереву) центра социальной и трудовой реабилитации молодых людей с особыми возможностями здоровья «Теплый дом»;

- Сквер «Серебряных волонтёров», стартап «Кукла-оберег для Ярмарки Добра» объединения «Серебряных волонтеров Ворошиловского района;

- Перекрёсток «Добрых крышечек и Волшебных батареек», волонтёрский стартап-проект семьи Фроловых.

- Остановка «Добрый автобус», продемонстрировавшая видеофильм о волонтёрской деятельности благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями «Детям на здоровье» при поддержке Общественной палаты г. Волгограда.

- Бульвар «Бумеранг добра», стартап «Сохраним природу. Бумага из бумаги» волонтёрского отряда МОУ Гимназии №4.

- Памятник 92-й отдельной стрелковой бригады, патриотический волонтёрский стартап «Сохраним память» Музея Боевой Славы «92-й отдельной стрелковой бригады морской пехоты».

- Благотворительная Ярмарка Добра волонтёрского отряда «Бумеранг добра», представившая изделия, все вырученные средства от продажи которых будут перечислены благотворительным фондам «Дети в беде» и «Детям на здоровье».

В мероприятии приняли участие 56 педагогов из различных образовательных организаций, которые уже начали или планирует развивать волонтерство на базе своих учреждений. Проведение данной стартап-аллеи стало пилотным, на следующий год запланирована организация более масштабного мероприятия, уже с участием не только учителей, но и школьников.

Реклама. ООО "Ситиматик-Волгоград".