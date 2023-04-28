Стоимость ингредиентов для окрошки в Волгограде превысила 700 рублей

Окрошка влетит волгоградцам в копеечку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Социологи составили рейтинг любимых летних блюд волгоградцев и рассчитали во сколько они им обойдутся. Безоговорочными фаворитами летнего меню оказались окрошка и шашлык, но все эти удовольствия явно не из дешевых. Стартовая цена на всеми любимый холодный суп начинается с 700 рублей. Об этом сообщают аналитики SuperJob.

– Окрошку одинаково сильно любят и мужчины, и женщины – ее выбрали 45% из опрошенных, старше 45 лет, а вот волгоградцы младше 34 лет больше предпочитают шашлыки, - сообщили социологи.

Что касается цен, то здесь все гораздо печальнее, чем несколько лет назад. Стартовая цена окрошки по стране в среднем составляет 700 рублей: на кефире - 712 рублей и 728 рублей - на квасе. Однако, согласно Волгоградстату, некоторые ингредиенты летнего супа в региона за прошлую неделю подешевели: куриные яйца упали в цене на 0,8%, свежие огурцы – на 9,8%, картофель – на 1,0%. Подорожала лишь докторская колбаса на 0,8%.

А вот другое главное летнее лакомство оказалось не намного дешевле. Согласно расценкам Волгоградстата, свинина для маринада в среднем обойдется в 178 рублей за килограмм, а вот мясо баранины - 539-555 рублей.