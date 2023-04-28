Под Волгоградом замороженную курицу продавали под видом охлажденной

Куриное мясо в магазине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области Россельхознадзор обнаружил грубое нарушение при реализации куриного мяса в Жирновском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, крупная партия замороженной продукции попала на прилавки магазинов под видом охлажденной. Нарушение выявили в ходе мониторинга системы Меркурий.

- На площадке ООО «Добрянка», оформлены электронные ветеринарные сопроводительные документы на «замороженную» мясную продукцию с указанием способа хранения при транспортировке «охлажденные». В дальнейшем продукция была направлена на реализацию в пищу людям, - уточнили в ведомстве.

Россельхознадзор выдал предостережение производителю с требованием впредь соблюдать законодательство.