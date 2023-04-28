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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 8:28

На юге Волгограда «Мерседес» сбил 11-летнего пешехода

Подростка госпитализировали в больницу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На юге Волгограда «Мерседес» сбил 11-летнего пешехода

На юге Волгограда «Мерседес» сбил 11-летнего пешехода

Фото: Александр ПАНОВ

Накануне, 27 апреля, на трассах Волгоградской области произошло три аварии с пострадавшими. В одном из ДТП травмы получил 11-летний пешеход. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 18.30 часов в Советском районе города-героя подросток попал под колеса иномарки.

- 60-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес Спринтер», двигаясь по улице Казахской со стороны проспекта Университетского в сторону Электролесовской, совершил наезд на 11-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в не установленном месте, - уточнили в полиции.

Врачи оказали пострадавшему помощь на месте аварии. Затем ребенка увезли в больницу для лечения. Автомобилистов и пешеходов призывают соблюдать ПДД,