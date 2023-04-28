Жителей Волгоградской области беспокоят загрязнение воды и вырубка леса

Жителей Волгоградской области также беспокоит стремительный рост мусора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Волгоградской области озвучили самые волнующие их эко-проблемы. Главными экологическими аспектами являются загрязнение воды, увеличение количества мусора и вырубка леса. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили аналитики hh.ru.

- С точки зрения волгоградцев, увеличение объемов мусора в промышленных масштабах, загрязнение воды и вырубка лесов — самые острые экологические проблемы в России, - подчеркнули специалисты.

Чаще всего экологические проблемы волнуют женщин – 63% опрошенных. Проблема загрязнения воды волнует 71% волгоградцев, увеличение объемов мусора в промышленных масштабах 63%, а также вырубка лесов (56%)и загрязнение воздуха (41%).

Самые юные респонденты — в возрасте от 18 до 24 лет — больше других обеспокоены проблемой загрязнения воздуха. Увеличение объемов мусора тревожит в основном опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет. Проблема загрязнения воды — участников опроса в возрасте от 45 до 54 лет.

Также большинство опрошенных волгоградцев убеждены, что заботу об окружающей среде должны проявлять прежде всего сами граждане – так считают 80%, а также государство - 80%.