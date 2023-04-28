В Волгограде с 28 апреля стартовали чартеры в Турцию

В Волгограде с 28 апреля начались прямые рейсы в Турцию Фото: Екатерина СИМОХИНА

С 28 апреля из Волгограда стартовали прямые чартерные рейсы в Турцию. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе аэропорта Волгограда, полетную программу выполняет туроператор IZI TOUR и авиакомпания Red Wings.

Волгоградцы, мечтающие провести отдых в этой стране, могут ознакомиться с расписанием полетов (подробнее) и выбрать удобные для себя даты.

- Туроператор обеспечивает туристам широкий ассортимент отелей категории от 3* до 5* с различным типом питания и широкий спектр дополнительных услуг, - уточнили в пресс-службе аэропорта.