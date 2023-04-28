Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 апреля 2023 7:47

В Волгограде с 28 апреля стартовали чартеры в Турцию

Их организует туроператор IZI TOUR
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде с 28 апреля начались прямые рейсы в Турцию

В Волгограде с 28 апреля начались прямые рейсы в Турцию

Фото: Екатерина СИМОХИНА

С 28 апреля из Волгограда стартовали прямые чартерные рейсы в Турцию. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе аэропорта Волгограда, полетную программу выполняет туроператор IZI TOUR и авиакомпания Red Wings.

Волгоградцы, мечтающие провести отдых в этой стране, могут ознакомиться с расписанием полетов (подробнее) и выбрать удобные для себя даты.

- Туроператор обеспечивает туристам широкий ассортимент отелей категории от 3* до 5* с различным типом питания и широкий спектр дополнительных услуг, - уточнили в пресс-службе аэропорта.