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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 7:03

Жителя Волгоградской области будут судить за убийство бывшей супруги

На фоне ревности он убил женщину ударами ножом
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Мужчина нанес не менее восьми ударов ножом

Мужчина нанес не менее восьми ударов ножом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области перед судом предстанет 44-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве бывшей жены. Сотрудники Иловлинского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР завершили расследование уголовного дела.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, 23 января 2023 года 42-летняя женщина пришла к бывшему супругу домой по улице Ровинского села Гусевка. На почве ревности произошла ссора, во время которой мужчина взял нож и нанес им не менее восьми ударов в различные части тела бывшей жены. Женщина скончалась на месте.

Полицейских вызвала мать погибшей, которой позвонил обвиняемый в убийстве после случившегося. Сейчас он находится в СИЗО. Уголовное дело с утвержденным обвинением была направлено в суд.