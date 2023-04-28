Жителя Волгоградской области будут судить за убийство бывшей супруги

Мужчина нанес не менее восьми ударов ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области перед судом предстанет 44-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве бывшей жены. Сотрудники Иловлинского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР завершили расследование уголовного дела.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, 23 января 2023 года 42-летняя женщина пришла к бывшему супругу домой по улице Ровинского села Гусевка. На почве ревности произошла ссора, во время которой мужчина взял нож и нанес им не менее восьми ударов в различные части тела бывшей жены. Женщина скончалась на месте.

Полицейских вызвала мать погибшей, которой позвонил обвиняемый в убийстве после случившегося. Сейчас он находится в СИЗО. Уголовное дело с утвержденным обвинением была направлено в суд.