В ряде больниц Волгограда и области объявили тревогу из-за новой инфекции

Врачи справились с задачей удовлетворительно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области на территории сразу нескольких медицинских учреждений получили информацию по поводу поступившего пациента с неизвестной инфекционной болезнью. По тревоге подняли Волгоградскую городскую больницу №2, областную инфекционную больницу № 2, станцию скорой помощи и областную дезинфекционную станцию, а также в Новоаннинскую центральную районную больницу. К счастью, все это оказалось лишь частью учений, о чем сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Медики отработали действия при выявлении больного с подозрением на особо опасную инфекцию, его госпитализацию, забор клинического материала и его доставка, а также определение круга контактных лиц и заключительная дезинфекция.

Врачи продемонстрировали удовлетворительный уровень подготовки, первичные противоэпидемические мероприятия проведены своевременно и в полном объеме.