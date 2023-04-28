В Волгограде увековечили память погибшего с СВО героя России Ивана Реховского

Боец стал вечным часовым Поста №1 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 27 апреля, в Волгограде имя Героя России, погибшего в ходе спецоперации на Украине, Капитана Ивана Реховского внесли в список личного состава Почетного караула Поста №1 у Вечного огня. Мероприятие прошло в «Центре «Пост № 1» Волгограда». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе учреждения, первым с списке часовых был разведчик Саша Филиппов, погибший в Сталинградской битве.

- В апреле 2002 года Иван Реховский, в то время учащийся МОУ СШ № 16 Краснооктябрьского района, нес Почетную Вахту на Посту № 1 у Вечного огня на площади Павших борцов помощником начальника Почетного караула, - уточнили в муниципальном учреждении.

Напомним, ранее президент Владимир Путин посмертно присвоил бойцу звание Героя России. Звезду матери погибшего бойца передал губернатор региона Андрей Бочаров.