Как будут работать поликлиники в Волгограде и области в майские праздники 2023

Поликлиники будут работать в особом режиме Фото: Эдуард Пальгунов

Впереди волгоградцев ожидают продолжительные праздничные дни. Однако выходные ждут не всех. Медики будут работать в особом режиме. Жители региона не останутся без медицинской помощи. В региональном комитете здравоохранения рассказали сайту volgograd.kp.ru, как будут работать поликлиники Волгограда и области в майские праздники 2023.

С 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая поликлиники Волгограда и Волжского будут принимать пациентов с 8.00 до 20.00, режим работы в районах области – с 8.00 до 16.00. Волгоградцев с признаками гриппа, ОРВИ и коронавируса будут принимать в специальных кабинетах и отделениях. На майских праздниках жители региона смогут выписывать рецепты на лекарства и получать их в аптеках «Волгофарм», а также открывать больничные листы.

Травмпункты и станции скорой медпомощи на майских праздниках продолжат работу в круглосуточному режиме, в центрах амбулаторной онкологической помощи врачи будут дежурить в одну смену. Детские поликлиники будут принимать маленьких пациентов по графику, которые опубликованы на их сайтах.

- Продолжат свою работу колл-центры поликлиник по обслуживанию поступающих от граждан вызовов в режиме графика работы медорганизации и «Служба 122», - отметили в облздраве.

Стоматологии, оказывающие экстренную и неотложную помощь, взрослым и детям будут 1, 6, 7, 8 и 9 мая с 9.00 до 15.00.

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