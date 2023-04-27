В Волгограде выпивший уксус двухлетний мальчик умер в больнице за 10 дней до дня рождения

Врачи задействовали все возможности, чтобы спасти ребенка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградские врачи не смогли спасти жизнь двухлетнего малыша, случайно выпившего уксус. С ожогами рта и пищевода ребенка сначала доставили в тяжелом состоянии в Суровикинскую ЦРБ, но затем его пришлось перевести в больницу скорой помощи №25, как сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения области.

— Были проведены консультации с Федеральным токсикологическим центром, а также консилиумы с привлечением детских специалистов неврологов, пульмонологов, реаниматологов, токсикологов, главными внештатными специалистами. Но, несмотря на усилия врачей, ребенок скончался в условиях реанимации, - сообщили в облздраве.

Известно, что малыш не дожил 10 дней до своего следующего дня рождения – 6 мая ему могло бы исполниться 3 годика.