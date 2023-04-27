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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 14:30

В Волгограде иномарка перевернулась после тарана кроссовера

Пострадал водитель «Шкоды»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Пострадал водитель «Шкоды»

Пострадал водитель «Шкоды»

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

27 апреля в Краснооктябрьском районе Волгограда опрокинувшаяся иномарка перекрыла часть дороги на улице Лермонтова №30. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, пострадал 26-летний водитель перевернувшейся машины.

- По предварительной информации, 36-летний водитель за рулем «Ниссан Кашкай», двигаясь по улице Лермонтова, не уступил дорогу автомобилю «Шкода Рапид», - уточнили в полиции.

В результате тарана иномарка перевернулась на крышу. Молодой автомобилист получил травмы, его госпитализировали в одну из больниц города-героя. Проводится проверка.