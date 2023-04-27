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НовостиЗвезды27 апреля 2023 13:37

В Волгограде на майских праздниках пройдут концерты на Центральном рынке

«Базарная площадь» ждет зрителей с 28 апреля по 9 мая
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Концерты пройдут на Базарной площади рынка.

Концерты пройдут на Базарной площади рынка.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В майские праздники 2023 года Центральный рынок Волгограда откроет летнюю творческую площадку. В пятницу и выходные с 28 апреля по 9 мая на «Базарной площади» будут выступать местные коллективы. Начало двухчасовых концертов – в 20.00, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Творческие вечера будут проходить с 20.00 до 22.00. Вход на мероприятия свободный, - рассказали в администрации.

Так, 28 апреля 2023 года на сцену выйдет группа Garin trio, 29 апреля - кавер-группа «ЧешиRSkий KоD», 30 апреля - саксофонист Роман Сухов. 5 мая - группа «Руссо Туристо», 6 мая - кавер-группа Staffles, 7 мая - клавишник Ярослав Альбов, 8 мая - группа «Мегаполис», 9 мая - скрипачка Ульяна Лаврова.