В пятницу в Волгограде и области будет почти +30 градусов тепла

В пятницу в Волгограде будет почти летняя погода Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградскую область пришла жаркая и почти летняя погода. В пятницу столбики термометров поднимутся почти до +30 градусов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, 28 апреля в Волгограде и области будет переменная облачность, без существенных осадков, юго-восточный ветер подует с порывами 12-14 м/с.

По области в ночь на пятницу температура воздуха составит +8...+13º; днем +22...+27º. В Волгограде в ночные часы +10...+12º, в дневные +24...+26º.