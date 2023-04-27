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НовостиОбщество27 апреля 2023 13:31

В пятницу в Волгограде и области будет почти +30 градусов тепла

В регион пришла почти летняя погода
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В пятницу в Волгограде будет почти летняя погода

В пятницу в Волгограде будет почти летняя погода

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградскую область пришла жаркая и почти летняя погода. В пятницу столбики термометров поднимутся почти до +30 градусов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, 28 апреля в Волгограде и области будет переменная облачность, без существенных осадков, юго-восточный ветер подует с порывами 12-14 м/с.

По области в ночь на пятницу температура воздуха составит +8...+13º; днем +22...+27º. В Волгограде в ночные часы +10...+12º, в дневные +24...+26º.