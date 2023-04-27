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НовостиОбщество27 апреля 2023 12:24

В Волгограде на Первомай заработают 6 фонтанов

Сооружения откроют в Советском и Центральном районах
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео администрации Волгограда

Кадр с видео администрации Волгограда

В Волгограде в ближайшие дни начнут работать первые фонтаны. Вода забьет вверх в шести гидротехнических сооружениях. В предстоящие майские праздники заработают фонтаны в парках Петрова и Лесогород Советского района, а также 4 на нижней террасе Центральной набережной. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии Волгограда.

Сейчас специалисты готовят фонтаны к работе, проводится их расконсервация. Рабочие очищают объекты и устанавливают необходимое оборудование, которое снималось на зиму.

Когда заработают остальные фонтаны Волгограда, не уточняется.