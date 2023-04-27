Под Волгоградом мужчина перевел лжеброкеру 6,5 млн рублей

Полиция ищет злоумышленника Фото: Александр ПАНОВ

51-летний житель Камышина Волгоградской области перевел мошеннику 6,5 миллионов рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, мужчина поверил аферисту и решил инвестировать крупную сумму денег в надежде получить большую прибыль.

- Камышанин перевел на различные расчетные счета якобы фондовой биржи личные сбережения в сумме свыше 5 миллионов рублей, а полтора миллиона взял в кредит. Обещанной удвоенной прибыли он не дождался и обратился с заявлением в полицию, - уточнили в полиции.

В настоящий момент стражи порядка устанавливают личность преступника. Волгоградцев призывают к бдительности в общении с незнакомцами.