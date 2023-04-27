До 250 пациентов сможет принимать новый дневной стационар онкологического центра в Волгограде

Первые пациенты остались довольны обновлениями Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде начал принимать посетителей модернизированный дневной стационар областного онкологического центра. Ежедневно в дневном стационаре могут находиться до 250 пациентов. В пяти комфортабельных залах 66 мест с инфузионными креслами, где пациентам вводят химиотерапевтические препараты. Своими впечатлениями о новом отделении делятся его первые пациенты, как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

— В новом приемном покое очереди нет, все свободно, очень грамотный и внимательный персонал. Я и в Москве была, но в Волгограде сейчас так все современно сделано, что я удивилась, - отметила пациента Инна Германовна.

— Здесь большие изменения произошли. Я доехала от входа — на электрокаре, который доставит в любую точку на территории медучреждения. Здесь комфортно, приятно заходить без очередей, отзывчивый персонал — как дома. Я прохожу второй курс, и есть результат. Такая обстановка тоже помогает — это большой плюс для пациентов, - рассказала Елена Мащенко.

В дневном стационаре действует четко выстроенная логистика движения пациентов, что позволяет максимально эффективно использовать мощности отделения. Для лечения здесь используются передовые технологии, также в работу отделения включена реабилитация, такая как, например, работа с психологами.

—Пациенты проходят все этапы лечения намного быстрее, она могут получать все виды лекарственной терапии, все оборудовано на мировом уровне. А Компьютеризированная система исключает врачебные ошибки, - заявила врач отделения химиотерапии Волгоградского областного онкодиспансера Анна Бакумова.

Напомним, что в онкологическом центре также появился кабинет централизованного разведения химиопрепаратов, а специалисты этого отделения прошли дополнительное обучение.