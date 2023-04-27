В Волгограде будут судить водителя за смертельное ДТП с «КАМАЗом» и маршруткой

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде направили в суд уголовное дело о ДТП с участием «КАМАЗа» и маршрутки №8с. В аварии погибли 3 человека. Прокуратура утвердила обвинение 20-летнему жителю Дагестана, который был за рулем большегруза. Водителя будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Страшное ДТП произошло 18 января 2023 года. «КАМАЗ» с прицепом с зерном на улице Саши Чекалиной в Кировском районе выехал на красный сигнал светофора на перекрестке с улицей Песчаной. Большегруз протаранил маршрутку, которая двигалась на зеленый свет.

На месте происшествия скончались 12-летний мальчик и две женщины 56-ти и 76-ти лет. Еще 9 человек были госпитализированы, детям 4-х, 12-ти и 14-ти был причинен тяжкий вред здоровью.

Водитель «КАМАЗа» полностью признал вину, ожидать суда он будет в СИЗО. Жителю Дагестана грозит до семи лет колонии. Расследовали угловое дело сотрудники СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд.

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