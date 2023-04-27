В Волгограде ищут пропавшего 69-летнего пенсионера с деменцией

Фото: Лиза Алерт.

В Волгоградской области с 25 апреля ведутся поиски 69-летнего Владимира Осиновского. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи. Он страдает потерей памяти. Известно, что несколько дней назад пенсионера нашли неподалеку от поселка Максима Горького, он не помнил, где живет. Впоследствии мужчина оказался в одном из медучреждений, из которого ушел.

В настоящий момент волонтеры призывают жителей Волгограда и области помочь в поиске пропавшего пенсионера. Он одет в серо-спортивную голубую кофту на замке, серые брюки, кроссовки красно-желтого цвета, синюю бейсболку.

Информацию необходимо сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 (Лиза Алерт) или 112 (экстренные службы).