В Камышине Волгоградской области по решению суда воссоздадут старинный флигель

Часть исторического архитектурного ансамбля вернется в Центр Камышина Фото: Андрей МИРЕЙКО

В историческом центре Камышина Волгоградской области вновь появится исторический объект, который был снесен в 2022 году. Камышинский районный суд потребовал от власти возвести на том же месте объект культурного наследия – «Владения Старых (флигель). Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на информацию, размещенную в ВК председателем Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерием Котельниковым.

Валерий Котельников напомнил, что здание является частью архитектурного ансамбля «Исторический центр г. Камышина» по улице Пролетарской, 32.

- Собственники ОКН должны понимать, что снос «малой кровью», теперь не обойдётся. За вандализм придётся платить и уголовным преследованием, и крупными финансовыми расходами, - отметил общественник..

Летом прошлого года, после сноса исторического здания, региональное отделение Всероссийского общество охраны памятников истории и культуры сделал запрос в комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области о законности сноса. По результатам проверки прокуратура возбудила уголовное дело, а комитет подал в суд гражданский иск о воссоздании здания.