Волгоградцы в среднем хотели бы получать пенсию в размере 42 900 рублей

Реальная пенсия далека от пенсии мечты Фото: Даниил ОПАРИН

Пределом мечтаний работающих волгоградцев является пенсия в 47 тысяч рублей, в то время как реальная сумма средней пенсии на самом деле в 2,5 раза меньше - всего 18 552 рублей 13 копеек. Об этом сообщает сайт voglograd.kp.ru со ссылкой на данным SuperJob.

Специалисты отмечают, что в этом году желаемая пенсия в мечтах жителей Волгоградской области подросла, но не существенно – всего на 500 рублей. Проследить как аппетиты волгоградцев растут, глядя на статистику: осенью прошлого года волгоградцы называли пенсию мечты в размере 42 400 рублей, в 2021 году – 40 100 рублей,а в 2019-м – 36 400 рублей.

Стоит отметить, чем старше опрошенные и чем уровень их дохода выше, тем больше названная ими сумма. Так, горожане 45 лет и старше назвали желаемой пенсией 47,6 тысяч рублей, тогда как 34-летние и моложе мечтают о пенсии в 46 тысяч рублей.

Самые высокие пенсии хотят видеть москвичи (51,3 тысяч), жители Санкт-Петербурга (48,7 тысяч) и Тюмени (47,7 тысяч). Самые скромные ожидания у жителей Ярославля (42 тысяч) и Ижевска (42,2 тысяч рублей).