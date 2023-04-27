В Волгограде уволили полицейского за квартиру в Москве и сокрытие 9 млн рублей

Полицейский решил скрыть свои доходы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде уволили командира роты полка ППСП городского Управления МВД России. Полицейский не указал в сведениях о доходах дорогущее имущество и круглую сумму на счетах. После проверки прокуратуры выяснилось, что мужчина не отметил в декларации купленную в Москве квартиру с машино-местом, а также находящиеся на его и неработающей супруги счетах 9 миллионов рублей. Стоимость имущество превышала совокупный семейный доход за 3 последних года, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Доказательств, подтверждающих законные источники полученного дохода, супругами не представлено, - отметили в ведомстве.

Материалы прокурорской проверки были направлены в городскую полицию. УМВД России по Волгограду за нарушение антикоррупционного законодательства сотрудника уволили из органов внутренних дел. Также в суд был направлен иск о взыскании в пользу государства более 9 миллионов рублей как имущества, которое не было указано в декларации. Советский районный суд удовлетворил иск.