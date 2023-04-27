Под Волгоградом директору турбазы, где покалечился мужчина, предъявили обвинение

Женщине грозит тюрьма Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи Городищенского района предъявили обвинение 31-летней директору турбазы, где покалечился житель Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР Волгоградской области, женщине грозит срок по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее женщина обустроила на Орловском пруду место для отдыха с организацией игр на воде. Обвиняемая знала, что в водоеме небезопасно, его никогда не чистили. Там было опасно купаться.

- 9 июля прошлого года 31-летний мужчина совместно со своими друзьями отдыхал на турбазе. В процессе отдыха мужчина решил искупаться в водоеме, однако, прыгнув в воду, он ударился головой о бетонную плиту, находившуюся на дне водоема, и получил тяжелую травму позвоночника, - уточнили в следкоме.

Мужчина до сих пор находится на лечении. Женщине грозит ответственность за травмы, которые он получил. СК почти завершил предварительное следствие.