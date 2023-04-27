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НовостиОбщество27 апреля 2023 7:56

Известного актера и режиссера Евгения Басилашвили похоронят 28 апреля

Его погребут на Димитриевском кладбище
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Похороны состоятся 28 апреля.

Похороны состоятся 28 апреля.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пятницу, 28 апреля, в Волгограде проводят в последний путь известного актера и режиссера Евгения Басилашвили. Как стало известно сайту volgograd.kp.ru, прощание начнется в 11.00 часов в городском ритуальном комплексе на улице Землячки (похоронный дом «Память») и продлится час. деятеля культуры погребут на Димитриевском кладбище рядом с его супругой, которая умерла пять лет назад.

Напомним, Евгений Басилашвили умер накануне, 26 апреля в Волгограде. Он много лет проработал в ТЮЗе, был доцентом ВГИИКа.