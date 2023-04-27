Роспотребнадзор посоветовал волгоградцам отказаться от молока и яиц на майские праздники

Специалисты советуют придержаться особой диеты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты регионального Роспотребнадзора рассказали, как обезопасить себя во время отдыха на природе во время майских праздников. Среди антирекомендций – яйца и молочные продукты. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ведомство.

Врачи сделали акцент на продуктах, которые волгоградцы обычно берут с собой на природу. К примеру, специалисты Роспотребнадзора посоветовали покупать мясо и овощи, только в стационарных предприятиях торговли, а привозить в место отдыха в сумках-холодильниках.

Зато специалисты Роспотребнадзора не советуют брать с собой на природу молочные и маринованные продукты, копчёности, яйца и кондитерские изделия с кремом потому как все это является питательной средой для болезнетворных микробов.

Врачи также напоминают о необходимости мыть руки на отдыхе и пользоваться антибактериальными салфетками, а продукты защищать от насекомых, грызунов и других животных.