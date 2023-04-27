В Волгограде взлетели цены на репчатый лук, бананы и мясо

Лук резко подорожал в Волгограде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде некоторые продукты за неделю резко выросли в цене. В процентом отношении больше всех взлетела стоимость у репчатого лука. С 18 по 24 апреля он подорожал на 21,53% или на 9,86 рубля. Килограмм репчатого лука теперь стоит в Волгограде в среднем 55,62, рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. На 5,27% за неделю подорожала баранина, килограмм которого обходится горожанам в 539,84 рубля. На 1,41% вырос ценник на свинину, на 1,52% - на куры, на 1,39% - на вареную колбасу, на 1,47% - на сливочное масло, на 2,63% - на маргарин, на 2,01% - на пастеризованное молоко, на 1,35% - на сахар-песок. Мука стала дороже на 2,98%, вермишель – на 2,16%, капуста – на 4,48%, морковь – на 3,62%, бананы – на 5,71%.

Но в Волгограде продукты не только дорожают, некоторые за неделю стали дешевле. Снизились цены на пшено на 3,62%, на рис – на 1,49%, на гречку – на 1,67%, на макароны – на 2,48%. Стали выгоднее на 1,05% сосиски, на 2,58% - мясные консервы для детей, на 2,02% - овощное детское питание, на 2,99% - подсолнечное масло, на 2,14% - стерилизованное молоко, на 2,45% - на картофель, на 3,48% - на помидоры, на 1,58%. Сразу на 11,12% подешевели огурцы.