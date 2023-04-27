В Волгоградской области нашли фирму-фантом по производству говядины

Продукция поступала в разные регионы страны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградский Россельхознадзор обнаружил в Камышине фирму-фантом по производству говядины. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, ООО «Стигма» была зарегистрирована в системе «Меркурий».

- Анализ данных системы показал, что на площадке путем составления транзакций «переработка/производство» без указания сырья было выработано 1,1 тысяч тонн говядины и говяжьих субпродуктов неизвестного происхождения, - уточнили в ведомстве.

Позже установили, что около 59 тонн говядины направлены СССПОК «Мясные просторы» и 139 тонн ООО «РБП», которые находятся в Крыму и Белгородской области. Сотрудники Россельхознадзора выехали по адресу и выяснили, что такого предприятия фактически не существует.

Регистрацию ООО аннулировали. Материалы передали в правоохранительные органы, прокуратуру, налоговую, Роспотребнадзор.