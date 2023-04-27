Чиновников Волгоградской области обязали не молчать о коррупции

Волгоградские чиновники обязаны сообщать о склонении их ко взяткам Фото: Екатерина СИМОХИНА

Депутаты Волгоградской областной думы в двух чтениях приняли законопроект, который дополняет статью 6 Закона области «О государственных должностях Волгоградской области». Согласно документу, теперь чиновники должны сообщать о случаях склонения их к коррупции. Законопроект был внесен прокурором Волгоградской области Денисом Костенко.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, лица, замещающие государственные должности должны уведомлять о фактах склонениях их к коррупции надзорное ведомство и другие госорганы.

- Уведомление должно быть направлено не позднее 5 дней с даты такого обращения и содержать обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

Ранее обязали сообщать о взятках депутатов Волгоградской областной думы. Новый закон вступил в силу после подписания губернатором.