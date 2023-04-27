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НовостиПолитика27 апреля 2023 6:39

Чиновников Волгоградской области обязали не молчать о коррупции

В регионе утвердили законопроект, подготовленный прокурором
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградские чиновники обязаны сообщать о склонении их ко взяткам

Волгоградские чиновники обязаны сообщать о склонении их ко взяткам

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Депутаты Волгоградской областной думы в двух чтениях приняли законопроект, который дополняет статью 6 Закона области «О государственных должностях Волгоградской области». Согласно документу, теперь чиновники должны сообщать о случаях склонения их к коррупции. Законопроект был внесен прокурором Волгоградской области Денисом Костенко.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, лица, замещающие государственные должности должны уведомлять о фактах склонениях их к коррупции надзорное ведомство и другие госорганы.

- Уведомление должно быть направлено не позднее 5 дней с даты такого обращения и содержать обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

Ранее обязали сообщать о взятках депутатов Волгоградской областной думы. Новый закон вступил в силу после подписания губернатором.