В Волгограде умер известный актер и режиссер Евгений Басилашвили

Светлая память. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде накануне, 26 апреля, ушел из жизни известный советский, грузинский актер и режиссер, доцент волгоградского ВГИИКа Евгений Басилашвили. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили коллеги деятеля культуры.

«Огромный профессионал своего дела. Вы научили меня жить. Вы научили видеть бесконечно много прекрасного. Ваши рассказы заставляли улыбаться. Ваш жизненный опыт, стал для меня огромным жизненным уроком», - написала в соцсетях Татьяна Глущенко.

Заведующая литературной частью ТЮЗа Галина Беспальцева рассказала о том, как режиссер пришел в волгоградский театр.

- Евгений Леонович пришел к нам в девяностых. Первый спектакль «Прощай враг» он ставил в качестве приглашенного режиссера. Зрители высоко оценили его работу, впоследствии режиссера пригласили в ТЮЗ на постоянную работу. Следующий спектакль «Али-баба и 40 разбойников» покорил зрителей. Евгений Леонович вдохнул жизнь в театр, начался благополучный период с новым режиссером. Он был мягким человеком, не был лидером. Отличался добротой, отзывчивостью. Позволял актерам проявлять инициативу, давал свободу творчества. Пять лет назад у него умерла супруга, это был большой удар для Евгения Леоновича, - поделилась Галина Беспальцева.