Совфед одобрил закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам

Вступление закона предусматривается с 1 января Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Сегодня, 26 апреля, Совет Федерации на заседании одобрил закон о распространении статуса ветерана Великой Отечественной войны на лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда". Чтобы закон вступил в полную силу, ему остался последний шаг - получить подпись Президента России.

Как сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт Совфеда, на рассмотрение коллег документ представил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк. После принятия закона, категории лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда",будут приравниваться к категории ветеранов Великой Отечественной войны, а также получать соответствующие льготы и привилегии в сфере социальной защиты.

Напомним, что ранее Законопроект одобрила Госдума. Для его реализации необходимо выделить из федерального бюджета 611 640,2 тысячи рублей.