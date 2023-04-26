До 1,5 млрд рублей в Волгоградской области вырос объем производства легкой промышленности

Профессии швей также стали более востребованными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области растет продуктивность труда в сфере легкой промышленности. Всего за первые два месяца в 2023 году продукцию собственного производства отгрузили на сумму 1,5 миллиардов рублей, а это на 27,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный комитет промышленной политики, торговли и ТЭК.

Таким образом, в январе-феврале 2023 года в 3,1 раза увеличился выпуск трикотажа, бельевых изделий – в 3,5 раза. Производство хлопчатобумажных тканей нарастили на 15,7%, а костюмов — на 22,2%.

Сегодня на предприятиях востребованы такие специальности как швея, портной, ткач, прядильщик, монтажник, помощник мастера, ставильщик, транспортировщик, оператор сновального оборудования и другие. По информации облкомтруда, в органы службы занятости региона поступили заявки от 28 организаций легкой промышленности, где открыты порядка 400 вакансий.