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НовостиОбщество26 апреля 2023 15:17

До 1,5 млрд рублей в Волгоградской области вырос объем производства легкой промышленности

Такие результаты получаются только по итогам первых двух месяцев 2023 года
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Профессии швей также стали более востребованными

Профессии швей также стали более востребованными

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области растет продуктивность труда в сфере легкой промышленности. Всего за первые два месяца в 2023 году продукцию собственного производства отгрузили на сумму 1,5 миллиардов рублей, а это на 27,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный комитет промышленной политики, торговли и ТЭК.

Таким образом, в январе-феврале 2023 года в 3,1 раза увеличился выпуск трикотажа, бельевых изделий – в 3,5 раза. Производство хлопчатобумажных тканей нарастили на 15,7%, а костюмов — на 22,2%.

Сегодня на предприятиях востребованы такие специальности как швея, портной, ткач, прядильщик, монтажник, помощник мастера, ставильщик, транспортировщик, оператор сновального оборудования и другие. По информации облкомтруда, в органы службы занятости региона поступили заявки от 28 организаций легкой промышленности, где открыты порядка 400 вакансий.