В Волгограде на проекты реставрации двух памятников готовы потратить 1,2 млн рублей

В Волгограде планируют восстановить могилу Саши Филиппова Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде объявили торги для поиска компаний, которые подготовят проекты реставрации двух объектов культурного наследия в Ворошиловском районе. Подрядным организациям предстоит подготовить документацию для восстановления «Могилы комсомольца-партизана С. Филиппова» памятника «ЗИС-5», который был установлен в честь автомобилистов Отечественной войны. Об этом рассказали в мэрии.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, на оба проекта городская администрация готова потратить 1 миллион 200 тысяч рублей. Начальная цена торгов для определения подрядчика проектной документации могилы Саши Филиппова составляет 400 тысяч рублей. Аукцион по проекту памятника «ЗИС-5», который находится рядом с ж/д станцией «Садовая», будет начинаться от 800 тысяч рублей и идти на понижение.

- Победителям аукционов предстоит выполнить комплекс историко-архивных, историко-архитектурных, библиографических изысканий. В проектной документации подрядчики должны будут указать все работы, необходимые для сохранения памятников. Перед тем как муниципалитет примет работы проекты пройдут государственную историко-культурную экспертизу, - отметили в мэрии.

Заявки на торги от компаний будут приниматься до 12 мая.