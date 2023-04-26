«Ситиматик-Волгоград» провел экоинтенсив на базе лагеря «Зеленая волна»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» продолжает серию экологических мероприятий в рамках совместной районной акции по раздельному сбору мусора, организованной совместно с комитетом по образованию администрации Среднеахтубинского муниципального района.

Очередное мероприятие по экологическому просвещению школьников состоялось на базе детского оздоровительного учреждения Волгоградской области «Зеленая волна». Сейчас здесь проходит профильная экологическая смена лагеря «Активист» – это уникальная смена для 160 одаренных детей из школ Среднеахтубинского района. В работе этой образовательной смены принимают участие учителя школ х. Клетский, с. Верхнепогромное, х. Суходол, пос. Максима Горького (филиал школы с. Рахинка) и школы №3 р.п. Средняя Ахтуба.

В первой части мероприятия для всех собравшихся был проведен интерактивный экологический лекторий, в ходе которого была дана общая информация о проблеме исчерпаемости природных ресурсов, способах их сохранения, рассказано о направлениях деятельности регионального оператора по обращению с ТКО, об организации двухконтейнерной системы сбора отходов, работе экопункта «Вторматик», полезных экологических привычках, которые способствуют снижению негативного воздействия на окружающую природную среду.

Вторая часть мероприятия закрепляла знания, полученные в ходе эколектория по теме «Система обращения с отходами в Волгоградской области и раздельное накопление отходов» – для всех участников смены была проведена интеллектуальная викторина. Она состояла из пяти туров: «Разминка для мозгов», «Вторичные материальные ресурсы», «Переработка», «Экология родного края» и «Блиц», в каждом туре было по 7 вопросов.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Все команды успешно справились почти со всеми заданиями, особенно отрадно, что ребята хорошо усвоили правила раздельного накопления отходов и правила их подготовки к сдаче на дальнейшую переработку.

Победителями стали команда «Дикари», второе место заняла команда «Альфа», уступившая всего 1 балл первому месту, а третье место разделили сразу две команды, набравшие одинаковое количество баллов – «Седьмой лепесток» и «Бегущие в ночи», отставшие от второго места также на 1 балл.

Напомним, что масштабная поэтапная экологическая акция была организована в рамках реализации соглашения, подписанного между регоператором и комитетом по образованию Среднеахтубинского муниципального района. В ходе акции образовательные организации собирают макулатуру: бумагу и книги (без твердого переплета), сухой и чистый картон и ПЭТ-бутылки с маркировкой 1, без крышек и этикеток, сухие, чистые и смятые.

Региональный оператор уже предоставил образовательным организациям контейнеры для раздельного сбора макулатуры (бумага, картон) и пластика (ПЭТ-бутылки с маркировкой 1) и памятки для школьников. В дальнейшем «Ситиматик-Волгоград» организовывает вывоз и сдачу вторсырья в экопункт «Вторматик» и на постоянной основе проводит серию мероприятий экологической направленности в рамках работы Школы экономики замкнутого цикла «Зеленый круг»: эко-уроки, мастер-классы, субботники, обучающие семинары, лектории, а также проводит экскурсии в корпоративном Центре экологического образования и просвещения в сфере обращения с ТКО.

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