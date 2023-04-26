В магазины Волгоградской области попали почти 5 тонн опасной молочной продукции

Россельхознадзор выдал предпринимателю предостережение Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Почти пять тонн молочной продукции сомнительного происхождения попали в магазины Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора, факт нарушения законодательства удалось установить благодаря мониторингу системы «Меркурий». Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что ИП из Старополтавского района не предоставил документы о качестве продукции от поставщиков.

- На площадке предпринимателя оформлены производственные сертификаты на 4,8 тонн сырого молока без оформления справки о ветеринарно-санитарном благополучии молочных ферм поставщиков, что нарушает прослеживаемость продукции, - уточнили в ведомстве.

Россельхознадзор указал на нарушение регламента о безопасности молока и выдал ИП предостережение.

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