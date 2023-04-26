В Волгограде потеплеет до +24 градусов

В Волгограде будет +25 тепла. Фото: Юлия Данильченко

В Волгоградской области с каждым днем становится все теплее. Температура достигла показателей, комфортных для длительных прогулок на свежем воздухе. В городе бурлят работы по благоустройству и ремонту дорог. В четверг, 27 апреля, синоптики регионального Гидрометцентра обещают очередной теплый день. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ЦГМС, завтра в регионе ожидается +7...+12 градусов ночью, днем будет +25. В городе-герое прогнозируют +8...+10 и +22...+24 соответственно.

Погода будет ясная, солнечная, без осадков. Ветер юго-восточный, довольно теплый. Правда, порывы будут местами довольно сильными. Синоптики предупреждают о скорости 12-14 метров в секунду.

МЧС напоминает о правилах пожарной безопасности в теплый сезон. Не стоит разжигать костры на природе, бросать непотушенные окурки и жечь мусор.