В Котово депутаты избрали нового главу

Фото: комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области

В городе Волгоградской области 26 апреля избрали нового главу. Руководителем городского поселения Котово стала Наталья Ефимченко. Депутаты гордумы поддержали ее кандидатуру единогласным решением. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.

Наталья Ефимченко родилась в 1979 году в Тюменской области. Она имеет высшее образование, работала в налоговых органах. В администрации Котово она трудится с апреля 2021 года. в декабре 2022 года ее назначили заместителем главы городского поселения, в марте была исполняющим обязанности мэра.

Напомним, 3 марта с поста главы Котово ушел в отставку Сергей Лесниченко, который досрочно сложил с себя полномочия по собственному желанию. Причина ухода с должности осталась неизвестна. При этом зимой в Котово была серия коммунальных аварий, из-за которых жители сутками сидели без воды и тепла.