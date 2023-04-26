В Волгограде на ночь для автомобилей перекроют железнодорожный переезд

В Волгограде ночью перекроют движение через ж/д переезд Фото: Андрей МИРЕЙКО

Ближайшей ночью на севере Волгограда для автомобилей закроют проезд через железнодорожный переезд. Будет перекрыто движение на 14 км перегона Пост 6 км – Спартановка на пересечении с улицей О. Дундича в Тракторозаводском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги, ограничения для машин в ночь с 26 на 27 апреля будут действовать из-за ремонта.

С 22.00 26 апреля до 3.30 27 апреля движение автомобилей через железнодорожный переезд будет регулироваться сигналистом. С 3.30 до 5.30 27 апреля переезд закроют полностью. Водителям предлагают объездные пути по улицам О. Дундича, Путиловской, Александрова, 3-й Продольной магистрали, Костюченко, Шкирятова, Шурухина и Дзержинского.